واشنطن تفرض عقوبات على خمس شركات إيرانية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت الإدارة الأميركية الخميس، فرض عقوبات مالية على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، أن خمس شركات صناعية، هي فروع لمجموعة الشهيد باقري الصناعية التي سبق وأن وضعت على اللائحة السوداء الأميركية، قد وضعت أيضاً على هذه اللائحة، الأمر الذي يجمد كل أصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها إلى النظام المالي الأميركي.

والشركات هي شركة الشهيد خرازي الصناعية، وشركة الشهيد سانيخاني الصناعية، وشركة الشهيد مقدم الصناعية، ومركز الشهيد الإسلامي للبحوث، وشركة الشهيد شوستاري الصناعية.

وهذه الشركات متهمة بتطوير وصنع معدات للصواريخ البالستية الإيرانية، تتضمن انظمة دفع وتوجيه وغيرها من المعدات الخاصة بالدعم على الأرض.

وقال البيان "إن هذه العقوبات تستهدف كيانات أساسية متورطة في برامج الصواريخ البالستية التي تعطيها إيران أولوية على حساب البحبوحة الاقتصادية للشعب".

وتابع "إن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة النوايا الخبيثة للنظام الإيراني عبر إضافة عقوبات تستهدف الخروقات لحقوق الإنسان".