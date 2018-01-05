رئيس الوزراء الباكستاني: ملتزمون بمحاربة الإرهاب والتطرف

الشارقة 24 – كونا:

شدد رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي يوم الخميس، على التزام بلاده بمحاربة الإرهاب والتطرف ودعم السلم والاستقرار في المنطقة.

وقال عباسي خلال لقائه وزير الخارجية اليابانية تارو كونو الذي يزور باكستان حالياً، إن باكستان تجدد التأكيد على استمرارها في محاربة الإرهاب والتطرف والتزامها بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، حسبما أفاد بيان للحكومة الباكستانية.

من جانب آخر، أكد عباسي أهمية تعزيز العلاقات بين باكستان واليابان على شتى الأصعدة خاصة في النواحي التجارية والاستثمارية وتلك المتعلقة بتطوير البنى التحتية وتطوير الموارد البشرية.

بدوره أكد وزير الخارجية اليابانية تارو كونو مواصلة بلاده العمل مع باكستان لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن اليابان تقدر التضحيات الهائلة التي قدمتها باكستان لاجتثاث الإرهاب والتطرف من المنطقة.

كما التقى كونو في زيارته لإسلام أباد نظيره الباكستاني خواجه آصف، وتبادلا وجهات النظر بشأن أوضاع السلم والأمن في منطقتيهما، بالإضافة إلى عدد الملفات الدولية والقضايا الثنائية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد شن هجوماً لاذعاً على باكستان في أولى تغريداته في العام الجديد، واتهمها بإيواء الإرهابيين والكذب وخداع الولايات المتحدة، في وقت تتلقى فيه مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية.