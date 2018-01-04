"التعاون الإسلامي" تطلع في دكا على اتفاق إعادة لاجئي الروهينجا

الشارقة 24 – وام:

التقى وفد مسؤولي منظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمقر وزارة الخارجية في دكا، وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي ووزير الدولة للشؤون الخارجية محمد شهريار ألام، حيث أطلع الوفد على الاتفاق المُبرم بين بنغلاديش وميانمار لإعادة اللاجئين الروهينغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وذكرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم الخميس، أن الوزيرين شددا خلال اللقاء على ضرورة مراقبة عملية العودة وإعادة اللاجئين بأمان وكرامة، مشيرة إلى أن الوفد اطلع من مسؤولين كبار في وزارة الخارجية على حالة حقوق الإنسان لأكثر من 650 ألف لاجئ روهينغي في كوكس بازار وما يعيشونه من أوضاع إنسانية والذين وصلوا منذ أغسطس ،2017 وكذلك جهود بنغلاديش لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية التعليم.

من جهة أخرى، يزور الوفد لاجئي الروهينغيا في كوكس بازار غداً الجمعة، لتقصي الحقائق للحصول على معلومات مباشرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها في ولاية راخين بميانمار ولتقييم الاحتياجات الإنسانية للاجئين في المخيمات.