ترامب وغوتيريش يرحبان بإعادة "الخط الساخن" بين الكوريتين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن خطوة استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية "أمر جيد"، معتبراً أنها جاءت نتيجة "حزمة ضغوطات" حيال بيونغ يانغ.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "مع كل هؤلاء الخبراء الفاشلين الذين يعطون آراءهم، هل يعتقد أحد أن محادثات وحواراً كان يمكن أن يجري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لو لم أكن حازماً وقوياً ومستعداً لاستخدام قوتنا ضد الشمال؟".

وفي نيويورك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعادة فتح الخط الساخن بين الكوريتين، معرباً عن الأمل بمزيد من المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وردت كوريا الجنوبية على هذا الانفتاح بشأن ملف الألعاب الأولمبية، باقتراح عقد مباحثات رفيعة المستوى في 9 يناير الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2015.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة في سيول، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-أن اتفقا على تأجيل المناورات العسكرية إلى ما بعد إجراء الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الشهر المقبل.