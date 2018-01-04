مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو النظام الإيراني إلى "كبح جماح" قوات الأمن

الشارقة 24 – واس:

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، السلطات الإيرانية إلى التعامل مع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية شديدة لتفادي تأجيج العنف، والتحقيق في جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التي وقعت حتى الآن.

وقال الحسين، في بيان صحافي: "إن أكثر من 20 شخصاً قتلوا، من بينهم صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، واعتقال المئات في جميع أرجاء إيران".

وأضاف أنه يتعين على السلطات ضمان ألّا تثير أعمالها دوامة من العنف، كما حدث في عام 2009، ويجب على السلطات اتخاذ الخطوات كافة لضمان عدم تكرار ذلك.

وشدد المفوض السامي على ضرورة أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق جميع المتظاهرين والمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحياة، وضمان سلامتهم وأمنهم، ودعا إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع أعمال العنف التي وقعت، وبذل جهود متضافرة من جانب السلطات لضمان استجابة جميع قوات الأمن بطريقة متناسبة في حالات الضرورة القصوى، بما يتماشي بشكل كامل مع القانون الدولي.