ماكرون: مواصلة الحوار مع إيران لتفادي خطر الحرب

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إلى مواصلة "حوار دائم" مع طهران، معتبراً أن الذين يرفضون الاتفاق النووي يعتمدون "خطاباً سيقودنا إلى الحرب في إيران".

وشدد الرئيس الفرنسي، الذي ما زال ينوي زيارة إيران على الرغم من إلغاء الزيارة التحضيرية التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى طهران، الجمعة المقبل، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، على وجوب "زيادة الضغوط الدولية على إيران" من دون "وقف المحادثات".

وأكد ماكرون على أهمية المحافظة على التوازن في الاستراتيجية نحو إيران.