ترامب يأمر بتشكيل لجنة لبحث مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية

الشارقة 24 – رويترز:

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمراً تنفيذياً بتشكيل لجنة رئاسية مكلفة بالنظر في مزاعم حدوث تزوير بانتخابات العام 2016، وذلك بعدما رفضت ولايات كثيرة تزويدها بالبيانات.

وقال ترامب في بيان، أمس الأربعاء: "بدلاً من الدخول في معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دفع الضرائب، وقعت اليوم أمراً تنفيذياً بحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي مراجعة تلك القضايا وتحديد الإجراءات التالية".

وتشكلت اللجنة، التي يقودها نائب الرئيس مايك بنس، في مايو من العام الماضي للنظر في مزاعم تزوير الانتخابات لكنها واجهت مقاومة من كثير من الولايات.