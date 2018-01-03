48 قتيلاً جراء سقوط حافلة في البيرو

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

قتل 48 شخصاً على الأقل، أمس الثلاثاء، في البيرو، نتيجة لسقوط حافلة من على ارتفاع يناهز 100 متر، بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع ساحلي شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.

وصرّح قائد شرطة المرور الكولونيل دينو اسكوديرو للصحافيين، بعد حوالي 6 ساعات على وقوع الكارثة، أن الحادث وقع في الساعة 11:43 (16:43 ت غ) عند "منعطف الشيطان" بالقرب من باسامايو على بعد حوالي 45 كلم شمال العاصمة ليما وقد أسفر عن 48 قتيلاً على الأقل.

وقال: "لقد تم انتشال 30 جثة ولا تزال هناك 6 جثث تحت الحافلة".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 25 شخصاً على الأقل.

وكانت الحافلة متجهة إلى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو (وسط) وعلى متنها 55 راكباً وسائقين.