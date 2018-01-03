واشنطن: كل الخيارات ستظل مطروحة رغم المحادثات المحتملة بين الكوريتين

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها ستبقي على "جميع الخيارات مطروحة على طاولة المفاوضات" في التعامل مع كوريا الشمالية، في إطار المحادثات المحتملة بين الكوريتين حول برنامج الأسلحة الباليستية في بيونغ يانغ.

وأشار مسؤولون في إدارة ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كوريا الشمالية، في ضوء المحادثات رفيعة المستوى المقترحة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على حدودهما، الأسبوع المقبل، لتخفيف التوتر العسكري بين الجانبين.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في مؤتمر صحافي: "أن الولايات المتحدة ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على كوريا الشمالية للتغيير والتأكد من نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وأن أهدافنا هي نفسها ونحن نتشاطر ذلك مع كوريا الجنوبية، لكن سياستنا لم تتغير في هذا الخصوص"، مضيفة: "سنبقي كل خياراتنا على الطاولة".