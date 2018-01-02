هيلي تدعو إلى "اجتماعين طارئين" لبحث التطورات في إيران

الشارقة 24 – أ.ف.ب، رويترز:



طلبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، الثلاثاء، عقد "اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف" لبحث التطورات في إيران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الإيراني.



وأثنت هيلي على شجاعة المتظاهرين الإيرانيين.



وقالت إن "الاحتجاجات التي تشهدها إيران تلقائية ولا تحركها قوى خارجية".

الحق في التظاهر



من جهة أخرى، دعا البيت الأبيض، القيادة الإيرانية، الثلاثاء، إلى احترام حق المواطنين في التظاهر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين "إن الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير".