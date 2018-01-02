مريم رجوي: الانتفاضة في إيران ستستمر لإسقاط النظام

الشارقة 24 – واس:

أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي يوم الثلاثاء، أن الانتفاضة في إيران ستستمر لإسقاط النظام وتحقيق الديموقراطية، مشيرة إلى أن العدالة والرفاهية والديموقراطية والانتخابات الحرة تتحقق فقط من خلال هذا المسار .

وقالت رجوي في تغريدات لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الأرضيّة لإسقاط الملالي ممهدة أكثر من أي وقت آخر، وإن العالم سمع صوت الشعب الإيراني البطل وسيقوم بدعمه .

ودعت المتظاهرين لمواصلة انتفاضتهم العادلة، وأكدت أن ديكتاتورية الملالي الفاسدة والآيلة للزوال ستهزم، مقابل الاتحاد والتضامن الوطني والمقاومة والصمود.

وتوجهت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالتحية للقتلى والمصابين الذين اخترقوا بكل شجاعة وشهامة صفوف قوات الحرس، مشددة على أن هذه الدماء والآلام لن تزيد الشعب الإيراني سوى العزم والإصرار .