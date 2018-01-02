مقتل 21 إيراني في الاحتجاجات واعتقال 500 بطهران خلال 3 أيام

حرائق أشعلها محتجون في تظاهرات في طهران يوم 30 ديسمبر

جانب من تظاهرات في طهران يوم 30 ديسمبر 2017 - رويترز

الشارقة 24 – رويترز:

قتل تسعة إيرانيين في إقليم أصفهان خلال احتجاجات مناهضة للحكومة مساء الإثنين فيما تجد قوات الأمن صعوبة في احتواء أخطر تحد للزعامة الدينية في إيران منذ اضطرابات في 2009.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ستة أشخاص قتلوا في بلدة قهدريجان بوسط البلاد بينما قتل شخص في مدينة خميني شهر، وإلى جانب ذلك قتل أحد أفراد ميليشيا الباسيج وشرطي في نجف أباد يوم الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 21 شخصاً في المجمل قتلوا في إيران خلال الاحتجاجات.

اشتداد قمع المحتجين بعد مهاجمة مراكز شرطة

وقال نائب حاكم إقليمي الثلاثاء إن الشرطة الإيرانية اعتقلت أكثر من 450 محتجاً في العاصمة طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية فيما يشير إلى اشتداد الحملة الأمنية على المظاهرات المناهضة للحكومة التي بدأت الأسبوع الماضي.

وقالت تقارير لوكالات أنباء وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إن المحتجين هاجموا مراكز للشرطة في مناطق أخرى من إيران حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وحذر موسى غضنفر أبادي رئيس محكمة طهران الثورية المحتجين الثلاثاء من أن المعتقلين سيواجهون عقوبات مشددة.

ونقلت وكالة العمال شبه الرسمية للأنباء عن علي أصغر ناصربخت نائب حاكم طهران قوله إن 200 شخص اعتقلوا السبت في طهران واعتقل 150 شخصاً يوم الأحد ونحو 100 يوم الاثنين.

وذكرت تقارير وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي أن مئات آخرين اعتقلوا في مدن أخرى، وقال ناصربخت إن الوضع في طهران تحت السيطرة وإن الشرطة لم تطلب مساعدة من القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري، ونسبت وكالة مهر للأنباء إلى مسؤول قضائي قوله إن عددا من قادة الاحتجاجات في خرج، رابع أكبر المدن في إيران، قد اعتقلوا.

وقال غضنفر أبادي إن السلطات ستقدم المعتقلين لمحاكمة عاجلة وإن قادة المحتجين سيواجهون اتهامات خطيرة تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.

وأمر صادق لاريجاني رئيس القضاء الإيراني المدعين الإثنين بالتشدد في معاقبة "مثيري الشغب".

وتركزت المظاهرات التي تفجرت الأسبوع الماضي على الصعوبات الاقتصادية واتهامات الفساد في البداية لكنها تحولت إلى احتجاجات سياسية.

وسرعان ما انصب الغضب على القيادة الدينية التي تتولى إدارة البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979 بما في ذلك الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب أعلى سلطة في النظام الإيراني الذي يجمع بين الحكم الديني والنظام الجمهوري.

وإيران من المنتجين الرئيسيين للنفط وصاحبة نفوذ إقليمي ولها دور في كل من سوريا والعراق.

ويشعر كثير من الإيرانيين باستياء من التدخلات الخارجية ويريدون أن يعمل قادتهم على توفير فرص العمل في البلاد التي وصل معدل البطالة فيها إلى 29 في المئة العام الماضي.

وقال محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إن على المحتجين وقوات الأمن اتباع القانون.

وقال "للناس حق الاحتجاج لكن يوجد فارق بين التظاهر والشغب... وحتى من يتصدون للمشاغبين عليهم التصرف في إطار القانون".

وأوضحت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين وقوع اشتباك عنيف في مدينة قاهدريجان بين قوات الأمن ومحتجين كانوا يحاولون احتلال مركز للشرطة بعد إحراق جزء منه.

وترددت أنباء غير مؤكدة عن إصابات بين المتظاهرين.

وفي مدينة كرمانشاه الغربية أشعل المحتجون النار في مركز لشرطة المرور غير أن وكالة مهر للأنباء قالت إنه لم تقع إصابات في الحادث.

ردود فعل

وقال خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية".

وأحجم الرئيس حسن روحاني الإثنين عن قبول المسؤولية عن المشاكل التي أثارها المحتجون وحمل مسؤولية أوجه النقص في أداء الحكومة لسلفه وللولايات المتحدة.

وقال "الناس في الشوارع لا يطلبون الخبز والماء بل المزيد من الحرية" وهو ما يشير ضمنا إلى أن المحتجين لا يستهدفون حكومته بل المؤسسة الحاكمة الأكثر تشدداً.

وأيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحتجين في تغريدة نشرها الإثنين قال فيها "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات عديدة، وهو متعطش للغذاء وللحرية، ثروة إيران تتعرض للنهب مع حقوق الإنسان، حان أوان التغيير".

وقالت تركيا الثلاثاء إنها تشعر بالقلق لما نشر من تقارير عن مقتل أشخاص وإتلاف مبان عامة في إيران.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نحن نعتقد أن من الضروري تحاشي العنف وعدم الانسياق وراء الاستفزازات".

وأضافت أنها تأمل تحاشي التدخل الخارجي.