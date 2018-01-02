عطل إلكتروني يؤثر سلباً على رحلات مطار فرانكفورت

الشارقة 24 – رويترز:

قالت شركة فرابورت المالكة لمطار فرانكفورت في ألمانيا عبر موقعها على الإنترنت إن عطلاً إلكترونياً بالمطار قد يتسبب في تعطيل أو إلغاء رحلات جوية الثلاثاء.

وذكر متحدث باسم الشركة أن عدداً قليلاً من الرحلات تأثر حتى الآن لكنه لم يحدده. وأضاف أن الوقت الذي يتطلبه حل المشكلة غير واضح وأن خبراء تكنولوجيا المعلومات في الشركة استبعدوا احتمالية الهجوم الإلكتروني.

ومطار فرانكفورت هو رابع أكبر مطار في أوروبا واستقبل أكثر من 60 مليون مسافر في عام 2016. ويصل متوسط رحلات الإقلاع والهبوط في المطار إلى قرابة 1300 رحلة يومياً.