الصين ترحب بمبادرة كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع جارتها الشمالية

الشارقة 24 - د ب أ:

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن بلاده ترحب وتدعم مبادرة كوريا الجنوبية لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، قبيل انطلاق دورة بيونج تشانج للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال المتحدث، جينج شوانج: "لاحظنا الرسالة الإيجابية التي أصدرها القادة الكوريتين، بشأن تحسين علاقاتهما، ومشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونج تشانج للألعاب الأولمبية الشتوية".

وأضاف: "إنه أمر جيد. "إن الصين ترحب وتدعم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في مسعاهما، إنها فرصة لبذل جهود فعالة لتحسين علاقاتهما المتبادلة، وتعزيز وتخفيف الوضع في شبه الجزيرة، ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة".