متظاهرون إيرانيون يهاجمون مراكز الشرطة في عدة مدن

جانب من الاحتجاجات ضد النظام الإيراني

الشارقة 24 – واس:

قام متظاهرون بمهاجمة مراكز شرطة وأشعلوا النيران بها في بعض مدن إيران التي استمرت فيها الاحتجاجات.

وأظهرت رسائل وفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تزايد المظاهرات في مدن مختلفة، مرددة شعارات مناهضة للحكومة وإحراق سيارات، ضمن احتجاجات بسبب التضخم والبطالة والفساد.

وفي مدينة كرمانشاه، أشعل المتظاهرون النار في نقطة لشرطة المرور، بينما حدثت صدامات في بلدة قاهدريجان في وسط إيران بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحاولون احتلال مركز شرطة، حيث أشعلت النيران في جزء منه .

وأعلن عن مقتل ضابط شرطة في مدينة نجف أباد، وسط إيران.

وزعمت السلطات الإيرانية أن أحد المتظاهرين استغل الوضع وأطلق الرصاص من بندقية صيد على ضباط الشرطة فقتل أحدهم، وأصاب 3 آخرين .

وهددت وزارة الاستخبارات الإيرانية باستخدام القوة الصارمة في مواجهة ما تصفهم بمثيري الشغب.