عطل مؤقت بأجهزة كمبيوتر مكاتب الهجرة بمطارات أميركا

تكدس الأمتعة في صالة الوصول في مطار سي- تاك في واشنطن بولاية سياتل الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمكاتب الهجرة في عدة مطارات تعطلت لساعتين، أمس الإثنين، مما تسبب في طوابير طويلة من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة بعد عطلات نهاية العام.

وقالت الإدارة في بيان، إن تعطل الشبكة بدأ في حوالي الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، وتم حله في حوالي الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش.

وأضافت الإدارة أن جميع المطارات عادت للعمل بعد فترات انتظار للمسافرين كانت أطول من المعتاد.

وقالت الإدارة: "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن تعطل الخدمة كان نتيجة عمل تخريبي".

ولم تذكر الإدارة تفسيراً لتعطل الخدمة وقالت إنه جرى التعامل مع المسافرين من خلال إجراءات بديلة.