بريطانيا تدعو إلى حوار جاد في إيران واحترام الحقوق

الشارقة 24 – رويترز:

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إيران، أمس الإثنين، إلى الدخول في حوار جاد بشأن القضايا التي أثارها المحتجون، والتي قال إنها "مشروعة ومهمة"، وذلك مع استمرار أسوأ موجة من الاضطرابات تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ نحو 10 سنوات.

ودعا جونسون إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بعد استمرار احتجاجات الشوارع لليوم الخامس وتردد أنباء عن مقتل 13 شخصاً.

وقال جونسون على حسابه في فيسبوك: "تراقب المملكة المتحدة الأحداث في إيران عن كثب، نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار جاد بشأن القضايا المشروعة والمهمة التي يطرحها المحتجون، ونحن نتطلع إلى أن تسمح السلطات الإيرانية بهذا".