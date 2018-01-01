الإيرانيون يتحدون روحاني بمظاهرة جديدة في قلب طهران

الشارقة 24 – أ ف ب:

شهد وسط طهران مساء الإثنين، تظاهرة جديدة بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، وذلك غداة مقتل عشرة أشخاص في أسوأ أعمال عنف تشهدها إيران، منذ بدء الاحتجاجات الخميس ضد الحكومة والظروف المعيشية الصعبة.

وجاء ذلك، رغم تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح الإثنين، أن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

ونشرت وكالة فارس للأنباء القريبة من المحافظين صورة لسيارة محترقة ليل الإثنين، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات صغيرة نسبياً من المتظاهرين أطلقت هتافات مناهضة للنظام في وسط العاصمة الإيرانية.

من جهتها، ذكرت وكالة مهر للأنباء أن "شخصاً مثيراً للشغب أضرم النار في سيارة وهرب على الفور".

وأكدت وزارة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة إيسنا أنه "تم تحديد هويات عناصر كانوا يثيرون الاضطرابات وتم اعتقال عدد منهم، وتتم ملاحقة الآخرين وسيجري قريباً التعامل معهم بشدة".

ومنذ بدء التظاهرات الخميس، قُتل 12 شخصاً من بينهم عشرة متظاهرين وأوقف مئات.

ونظمت الإثنين تظاهرات داعمة للسلطة في مواجهة الاحتجاجات ضد الحكومة، في مدن عدة بينها رشت وزنجان والأحواز وتاكستان.

ومنذ بداية الاضطرابات، أوقف نحو 400 شخص من بينهم 200 في طهران، بحسب ما أوردت وسائل إعلام، قبل أن يتم الإفراج عن نحو مئة منهم.

وقال مؤسس منتدى الأعمال الاوروبي الإيراني إسفنديار باتمانغيليدج: "ما يجعل الإيرانيين ينزلون إلى الشارع في معظم الأحيان، هي المشاكل الاقتصادية العادية والشعور بالإحباط جراء نقص فرص العمل وعدم استقرار مستقبل أولادهم".

ورأى أن ما تسبب بالاضطرابات هو تدابير التقشف التي اتخذها روحاني مثل خفض الموازنات الاجتماعية أو رفع أسعار المحروقات.

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وكتب ترامب على "تويتر" الإثنين "الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية، ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان، حان زمن التغيير".