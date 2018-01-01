ألمانيا تحث إيران على احترام الحق في الاحتجاج

الشارقة 24 – وكالات:

عبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن قلقه، يوم الإثنين، بشأن مقتل محتجين في إيران، وناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها.

وقال غابرييل: "نناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بسلمية، بعد المواجهات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية ينبغي لجميع الأطراف الإحجام عن الأعمال العنيفة".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أملها في ألا يتطور الوضع في إيران إلى سيناريوهات العنف والدم، وأكدت رفضها التدخلات الخارجية ومحاولة زعزعة الاستقرار في الداخل الإيراني.