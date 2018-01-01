روسيا تدعو إلى الهدوء

ألمانيا تحث إيران على احترام الحق في الاحتجاج

  • الإثنين 01, يناير 2018 في 10:14 م
  • جانب من الاحتجاجات الإيرانية ضد الحكومة
    جانب من الاحتجاجات الإيرانية ضد الحكومة
دعت ألمانيا، يوم الإثنين، الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بسلمية، في حين أعربت روسيا، عن أملها في ألا يتطور الوضع إلى سيناريوهات العنف والدم.
الشارقة 24 – وكالات:
 
عبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن قلقه، يوم الإثنين، بشأن مقتل محتجين في إيران، وناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها.
 
وقال غابرييل: "نناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بسلمية، بعد المواجهات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية ينبغي لجميع الأطراف الإحجام عن الأعمال العنيفة".
 
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أملها في ألا يتطور الوضع في إيران إلى سيناريوهات العنف والدم، وأكدت رفضها التدخلات الخارجية ومحاولة زعزعة الاستقرار في الداخل الإيراني.