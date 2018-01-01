وفد من "التعاون الإسلامي" يزور مخيمات اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش

الشارقة 24 – وام:

يزور وفد من منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري، مخيمات اللاجئين الروهينغيا في كوكس بازار ببنغلاديش.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، الإثنين، أن الزيارة التي تتم بالتنسيق مع حكومة بنغلاديش، تأتي بهدف تفقد أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لمسلمي الروهينغيا في ميانمار.

وقال البيان: "إنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بالمنظمة لم تسمح سلطات ميانمار بالقيام بزيارة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان التي يعيشها مسلمو الروهينغيا في ولاية راخين، وفي غياب رد إيجابي من حكومة ميانمار قررت الهيئة زيارة مخيم اللاجئين الروهينغيا في كوكس بازار بنغلاديش، والحصول من مصادر مباشرة على معلومات عن حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرضون لها في ميانمار، وذلك لإعداد تقرير موضوعي بهذا الشأن".