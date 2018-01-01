10 قتلى في اضطرابات إيران الأحد

الشارقة 24 – وام:



قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عشرة أشخاص قتلوا في تظاهرات، الأحد.

في الوقت ذاته حثت بيانات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين على التظاهر مجدداً في العاصمة طهران، و50 مركزاً حضرياً.



واندلعت التظاهرات في مشهد ثاني أكبر مدينة إيرانية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، لكنها سرعان ما انتشرت وتحولت إلى مسيرات سياسية.



واستمرت الاحتجاجات خلال الليل رغم دعوة الرئيس الإيراني إلى الهدوء، وخرجت مظاهرات في مدن سنندج وكرمانشاه وجابهار في الجنوب الشرقي وعيلام وايذه في الجنوب الغربي، وفقاً لوسائل إعلام، وتوصف التظاهرات بأنها الأكبر في إيران منذ 2009.