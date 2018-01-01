الولايات المتحدة تدين اعتقال المتظاهرين السلميين في إيران

الشارقة 24 – واس:

دانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة اعتقال المتظاهرين الإيرانيين السلميين عقب الاحتجاجات ضد النظام والتي تدخل يومها الرابع على التوالي وتتسع في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان صدر بهذا الشأن إن "هناك تقارير كثيرة حول احتجاجات سلمية من جانب المواطنين الإيرانيين الذين تضرروا من فساد النظام وتفريطه بثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج". ودعت الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق الشعب الإيراني بما في ذلك حقه في التعبير عن آرائه.

وفي سياق متصل حثت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان منفصل، جميع الدول على دعم الشعب الإيراني علناً ودعم مطالبته بالحقوق الأساسية وإنهاء الفساد.

وأكدت أن الولايات المتحدة تتابع أولاً بأول التقارير حول الاحتجاجات السلمية من قبل المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت نويرت إن "الزعماء الإيرانيين حولوا دولتهم الثرية ذات التاريخ والثقافة الغنية إلى دولة مستنفدة اقتصادياً تتمثل صادراتها الرئيسية في العنف وإراقة الدماء والفوضى".

وكانت وسائل إعلام إيرانية محلية قالت في وقت سابق " إن متظاهرين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في عدة مدن في أنحاء إيران الجمعة الماضية مع تحول احتجاجات على ارتفاع الأسعار إلى أكبر موجة من المظاهرات منذ احتجاجات مؤيدة للإصلاحيين عام 2009.

وتفيد التقارير بأن مظالم المتظاهرين شملت ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وسياسات طهران في الشرق الأوسط.