بلغاريا تتسلم رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 - كونا:

تتسلم بلغاريا ابتداءً من الإثنين، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي من أستونيا، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامها إلى عضوية الاتحاد في عام 2007.

وقالت الرئاسة البلغارية في بيان إنه في مجال مكافحة الإرهاب سوف يتم التركيز على كفاءة تطبيق نظام (سجل أسماء الركاب) المسافرين والحد من التطرف والتصدي لظاهرة المحاربين الأجانب.

وتعهدت بالعمل على التطبيق الفاعل لآليات رفع مستوى أمن سكان الاتحاد الأوروبي وتعزيز التحكم بالحدود إضافة إلى إدارة عمليات الهجرة على نحو أفضل.

وتعهدت الرئاسة البلغارية كذلك بالعمل على دعم جهود الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا واستئناف مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وكذلك دعم جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار في العراق وإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وستتولى بلغاريا رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر تحت شعار "متحدون نقف أقوياء".

وتتصدر برنامج رئاسة الاتحاد الأوروبي 4 أولويات هي مستقبل أوروبا والشباب وقضايا غرب البلقان والأمن والاستقرار والاقتصاد الرقمي.