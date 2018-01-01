مقتل 10 سياح أميركيين في تحطم طائرة بكوستاريكا

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت هيئة الطيران المدني الأميركية، الأحد، أن 10 سياح أميركيين كانوا من بين 12 شخصاً قتلوا جراء حادث تحطم طائرة بكوستاريكا، وأسفر الحادث أيضاً عن مقتل الطيار ومساعد الطيار.

وحددت وزارة الأمن العام موقع الحطام في منطقة جبلية بمنطقة بونتا إيسليتا في مقاطعة جواناكاست.

وينتمي العديد من القتلى لعائلة كانت تقضي عطلة في فندق بمدينة بونتا اسليتا الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال العاصمة سان خوسيه.

وأكدت حكومة كوستاريكا في بيان جنسية الضحايا وأعربت عن تعازيها لأسرهم.

وكانت الطائرة، التي أبلغت عن مشاكل بعد إقلاعها، في طريقها إلى مطار خوان سانتاماريا الدولي في سان خوسيه عندما تحطمت.

وقال شهود عيان للصحيفة إن النيران اشتعلت في الطائرة بعد تحطمها مباشرة.