الحكومة الألمانية تطالب إيران باحترام حقوق المتظاهرين

الشارقة 24 – د ب أ:



دعت الحكومة الألمانية، الحكومة الإيرانية، إلى احترام حقوق المتظاهرين، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران حالياً.



وتشهد مدن إيرانية منذ عدة أيام احتجاجات مناوئة للنظام وامتدت هذه الاحتجاجات لتصل مؤخرا إلى العاصمة طهران، وكانت الاحتجاجات موجهة في بادئ الأمر ضد ارتفاع الأسعار والسياسة الاقتصادية، لكنها تحولت سريعاً إلى انتقادات لقيادة البلاد، وقد لقي متظاهران على الأقل حتفهما.



وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الخارجية الألمانية إن "الحكومة الألمانية تتابع باهتمام بالغ التقارير عن المظاهرات في مدن مختلفة في إيران".



وتابعت الوزارة أن: "حرية التجمع والحق في إبداء الرأي بحرية، هي قيم سامية، ونحن ندعو الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق المحتجين والتصرف بشكل متعقل".

توخي الحذر



وفي سياق متصل، نصحت الخارجية الألمانية الرعايا الألمان المسافرين إلى إيران بـ "توخي درجة كبيرة من الانتباه في الأماكن العامة، وتجنب المسيرات والتجمعات البشرية الكبيرة وتجنب التصوير حتى بالهاتف المحمول".



يأتي ذلك في تحديث للخارجية الألمانية ضمن نصائحها الموجهة إلى رعاياها بخصوص السفر إلى إيران في ظل التطورات الأخيرة.



وجاء في الإصدار الجديد للوزارة عن الوضع في إيران: "في الوقت الراهن يجب أن يوضع في الحسبان وجود مظاهرات ذات دوافع سياسية في كل أنحاء البلاد، ويرافق هذه المظاهرات عدد كبير من قوات الأمن".