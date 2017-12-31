إحباط هجوم انتحاري شرق أفغانستان

الشارقة 24 - د ب أ:

أحبطت قوات الأمن الأفغانية مؤامرة من قبل جماعات مسلحة مناهضة للحكومة لتنفيذ هجوم انتحاري دموي في مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجارهار، اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان، إنه تم مصادرة سترة انتحارية، معبئة بمتفجرات ضخمة من متجر بمنطقة خوجياني.

وأضاف البيان أن عناصر طالبان كانت تتطلع لاستخدام السترة الانتحارية لتنفيذ هجوم في مدينة جلال آباد.

وذكر مكتب الحاكم أنه تم العثور على السترة الانتحارية في متجر، وتم اعتقال شخص واحد على الأقل، فيما يتعلق بمؤامرة التفجير.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.