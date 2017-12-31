بمناسبة العام الجديد... ميركل تضع التماسك الاجتماعي نصب عينيها

الشارقة 24 – رويترز:

تكفلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، بمواجهة الانقسامات الاجتماعية المتفاقمة، في إطار سعيها الحثيث لتشكيل حكومة مستقرة فيما تتعرض لضغوط منذ ثلاثة أشهر لفشلها في تشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وحددت المستشارة أولوياتها الأساسية في كلمتها بمناسبة العام الجديد، وهي زيادة الاستثمارات في الأمن والدفاع، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، وبذل الجهود لتجاوز التفاوت المتزايد بين الريف والحضر.

وقالت ميركل: "إن العالم لا ينتظرنا، يجب أن نخلق الظروف التي تضمن استمرار ازدهار ألمانيا خلال 10 أعوام أو 15 عاماً، ولن تزدهر ألمانيا إلا إذا كان نجاحها يخدم كل الناس ويحسن حياتنا ويثريها".

وتحاول ميركل، التي تسعى لفترة رابعة لها في المنصب، إقناع الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط بتمديد "الائتلاف الكبير" الذي حكم البلاد في الأعوام الأربعة المنصرمة، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الكتلتان السياسيتان في انتخابات 24 سبتمبر.