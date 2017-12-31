ويا يواجه ضغوطاً لتحقيق إنجازات بعد فوزه برئاسة ليبيريا

الشارقة 24 – رويترز:

يواجه نجم الكرة السابق جورج ويا ضغوطاً، بعد أن فاز بأغلبية كبيرة من الأصوات برئاسة ليبيريا، إذ يتوقع أنصاره تحقيق إنجازات ملموسة على الرغم من الاقتصاد المتداعي وتلاشي الدعم من جانب المانحين.

وهنأ البيت الأبيض ليبيريا بالانتخابات الرئاسية، ووصف أول انتقال ديموقراطي للسلطة فيها منذ أكثر من 70 عاماً بأنه "نقطة تحول كبرى".

واستقبل المئات من المؤيدين المتحمسين ويا لدى وصوله إلى مقر الحزب، فقد انتظر الكثيرون منهم أكثر من عقد منذ محاولته الفاشلة السابقة للفوز بالرئاسة في 2005 ليروا الرجل الذي يعتقدون أنه يعبر عنهم يتقلد السلطة.

وفي خطاب وداع في مجلس الشيوخ يوم الجمعة الذي خدم فيه منذ عام 2015، شدد ويا على الوحدة، لكنه ابتعد عن ذكر سياسات محددة كما فعل خلال حملته الانتخابية.

وأعلن جورج ويا السبت أن بلاده منفتحة أمام الاستثمار وتعهد بالتصدي للفساد المستشري، وذلك في أول خطاب يوجهه للشعب الليبيري منذ فوزه الحاسم بانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي.

وفي الخطاب الذي ألقاه أمام مساعديه والصحافيين في غرفة اجتماعات صغيرة بمقر حزبه شكر ويا الرئيسة المنتهية ولايتها إيلين جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام في تمكين البلاد من أن تشهد أول انتقال ديموقراطي للسلطة في 70 عاماً، لكنه قال إنه مصمم على البدء في إجراء تغييرات شاملة.

وقال ويا "51 عاماً": لا مكان لأولئك الذين يسعون لخداع الشعب الليبيري من خلال الفساد، في إشارة ضمنية لسلسلة الفضائح الكبرى التي لطخت الفترة الرئاسية لسلفه والتي استمرت 12 عاماً.