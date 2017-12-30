اليونان تمنح اللجوء لجندي تركي فار بعد محاولة الانقلاب

الشارقة 24 – وكالات:

ذكرت تقارير إعلامية يونانية يوم السبت، أن لجنة اللجوء المستقلة منحت حق اللجوء السياسي لأحد الجنود الأتراك الفارين إلى اليونان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن اللجنة قبلت طلب سليمان أوقينقجي مساعد الطيار الذي قاد المروحية العسكرية التركية التي فر به ثمانية جنود أتراك، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفة أن القرار جاء وفق لوائح منظمة العفو الدولية والمجلس الأوروبي والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأضافت أن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بعد محاولة الانقلاب غير مقبولة، وفي حال تسليم أوقينقجي لن يحاكم بشكل عادل، مشيرة إلى أن الجنود السبعة الآخرين ينتظرون قرار لجنة اللجوء المستقلة.

وأعلنت الحكومة اليونانية في وقت لاحق، أنها طعنت في قرار منح اللجوء.

ووصفت تركيا القرار بأنه خطوة ستؤثر على العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "بمنح اللجوء لواحد من ثمانية مدبرين ضالعين في المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو، أظهرت اليونان مجدداً أنها دولة تحمي وتؤوي مدبري الانقلاب".