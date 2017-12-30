تصاعد المظاهرات المناوئة للحكم في إيران لليوم الثالث

الشارقة 24 – وكالات:





انطلقت مظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية لليوم الثالث على التوالي، في أنحاء مختلفة من إيران يوم السبت، وصلت إلى العاصمة طهران، رغم تحذيرات من وزارة الداخلية تتعلق بالمشاركة في تلك المسيرات "غير القانونية".

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن عشرات المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للحكومة خارج جامعة طهران.

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحمان فضلي: "تلك التجمعات غير قانونية، ونطالب الشعب بعدم المشاركة فيها، وإلا ستكون هناك عواقب"، وأضاف أن وزارته ستنظر في أي طلبات للتظاهر السلمي يتم تقديمها عبر القنوات المناسبة.

وذكر شهود عيان إن وحدات من الشرطة الخاصة تمركزت في أنحاء مختلفة من طهران، مع تركز قوات بالقرب من جامعة طهران.

وأطلق محتجون شعارات مناهضة للحكم وللرئيس حسن روحاني، فيما عمد النظام إلى تعبئة عشرات آلاف المتظاهرين في طهران ومدن عدة في محافظات أخرى في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009.

وندد التلفزيون الرسمي بوسائل الإعلام والمجموعات التي وصفتها بأنها معادية للثورة المتمركزة في الخارج وتحاول استغلال هذه التجمعات.

وأظهرت تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين في مدينة قم يهتفون "الموت للديكتاتور"، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

كما أطلق بعض المتظاهرين هتافات مؤيدة للملكية التي أطاحت بها الثورة الإسلامية في 1979، فيما طالب آخرون النظام بالتخلي عن الدعم العسكري والمالي لحركات وأحزاب إقليمية حليفة والاهتمام بالوضع الداخلي.

وأظهرت تسجيلات مصورة تم تداولها عبر تطبيق تلغرام، متظاهرين في مدن رشت "شمال" وكرمانشاه "غرب" وحمدان "غرب" وقزوين "شمال".

وفي المانيا، شهدت مدينة برلين الألمانية تظاهرة لحوالي مئة معارض إيراني السبت أمام سفارة بلادهم في ألمانيا، مطالبين بالإفراج الفوري عن مئات المعتقلين في إيران.

وذكرت الشرطة أن نحو 50 شخصاً تظاهروا الجمعة أيضاً أمام السفارة، مضيفة أنه لم تقع أي تجاوزات حتى الآن خلال المظاهرات.

وكانت "الجمعية الإيرانية في المنفى في برلين"، قد دعت إلى تنظيم هذه التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة والمنددة بغلاء المعيشة والبطالة والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون الإيرانية.