روسيا تعتقل منفذ اعتداء سان بطرسبرغ الإرهابي

الشارقة 24 – أ ف ب:





أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت، اعتقال منفذ الاعتداء الإرهابي في مدينة سان بطرسبرغ ومدبره، الذي وقع الأربعاء الماضي وأسفر عن إصابة 18 شخصاً.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن الأجهزة الإعلامية الرسمية بثت صوراً من كاميرات مراقبة المتجر بدا فيها رجل يشتبه في أنه منفذ الهجوم، وأظهرت الصور رجلاً يرتدي سترة خضراء ذات قلنسوة حاملاً حقيبة ظهر فاتحة اللون، بدا ثقل وزنها واضحاً، قبل أن يغادر لاحقاً المتجر بلا حقيبة.

وأوردت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو في بيان أن "المشتبه به يخضع للاستجواب".

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الاعتداء مساء الجمعة.