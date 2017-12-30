أميركا تدين بشدة اعتقال المتظاهرين السلميين في إيران

الشارقة 24 – رويترز:

أدانت الولايات المتحدة الجمعة "بشدة اعتقال المتظاهرين السلميين" في إيران كما حثت جميع دول العالم على دعم الشعب الإيراني علناً في مطالبه بالحقوق الأساسية ووضع حد للفساد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن "القادة الإيرانيين حولوا دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصادياً صادراتها الرئيسية هي العنف وإراقة الدماء والفوضى".

وتفيد التقارير بأن مظالم المتظاهرين شملت ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وسياسات طهران في الشرق الأوسط.

واعتقلت السلطات الإيرانية 50 شخصاً بعد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة مشهد.

وردد المتظاهرون "لا غزة ولا سوريا ولا لبنان، لن نضحي بأنفسنا إلا من أجل إيران" و "بدلاً من السعي للحلول في سوريا، فلتسعوا من أجل الحلول لبلدنا".