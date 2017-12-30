ترامب يطالب بجدار حدودي وتغييرات في التأشيرات

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه لن يفكر في إعادة تطبيق برنامج للهجرة كان يحمي المهاجرين صغار السن من الترحيل، إلا إذا حصل على تعهد من الديموقراطيين بمساعدته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وإنهاء برامج أخرى للهجرة.

والجدل بشأن الهجرة، سيكون قضية محورية في واشنطن في مطلع العام الجديد، قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب على تويتر: "أبلغت الديموقراطيين، وهم على دراية كاملة، بأنه لا يمكن إعادة "داكا" دون السور المطلوب بشدة على الحدود الجنوبية، وإنهاء البرنامج المروع "تشين ميغريشن" ونظام اليانصيب السخيف وغيرهما.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 ببناء سور على الحدود مع المكسيك، ويواصل الدعوة لذلك علناً منذ انتخابه.