إطفاء نيويورك: طفل يتسبب بأسوأ حريق في المدينة منذ عقود

الشارقة 24 – أ ف ب:

تسبب طفل عمره ثلاث سنوات كان يلهو بفرن منزلي بأسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عقود، بعد أن التهمت النيران مبنى سكنياً يقع في حي برونكس، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء في المدينة.

وقال مدير فرق إطفاء نيويورك دانيال نيغرو "لقد استنتجنا أن هذا الحريق بدأ في مطبخ في الطابق الأول"، وأضاف نيغرو "لقد تسبب به طفل عمره ثلاث سنوات ونصف سنة عندما كان يلعب بالفرن، شب الحريق، ولم تعلم صاحبة المنزل، وقد نبهها إليه صراخ الطفل، هربت والدة الصبي مع طفليها تاركة باب الشقة مفتوحاً، ما سمح بتمدد ألسنة النيران إلى السلالم وسريعاً إلى المبنى كله، حيث هرب السكان إلى مخارج الطوارئ، طالبين النجدة".

وقال نيغرو "لقد لعبت السلالم دور المدخنة، ما سمح للنيران بالتمدد صعوداً بسرعة ولم يكن أمام الناس متسع من الوقت للتحرك".

وعلى الرغم من وصول رجال الإطفاء إلى الموقع بعد حوالي ثلاث دقائق، إلا أن ذلك لم يحل دون سقوط ضحايا، فقد قضى خمسة أشخاص على الفور، فيما أعلنت وفاة سبعة أشخاص آخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.

وقال دي بلازيو "إنه حادث مأسوي فظيع"، وهرع إلى المكان أكثر من 160 إطفائياً وعملوا طوال ثلاث ساعات للسيطرة على الحريق، وتسبب الصقيع بتشكل الجليد على الرصيف جراء المياه المتسربة من خراطيم الإطفاء.

وأعلنت الشرطة الجمعة أن بين القتلى أربعة أطفال، هم ثلاث فتيات "عام وثلاثة أعوام وسبعة أعوام)، وفتى لم تعرف هويته، كذلك أدى الحريق إلى مقتل امرأة عمرها 19 عاماً.

وقال السكان إنهم سمعوا صراخ "حريق حريق" في المبنى وسارعوا بعدها إلى الخروج من المبنى الذي ملأه الدخان جراء الحريق.