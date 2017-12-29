إسبانيا تحدد 17 يناير موعداً للجلسة التأسيسية لبرلمان كتالونيا

الشارقة 24 – كونا:

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم الجمعة، أن الجلسة التأسيسية للبرلمان الكتالوني ستعقد في 17 من يناير المقبل، عقب الانتخابات الإقليمية التي أجريت في 21 ديسمبر الجاري.

وأعرب راخوي في مؤتمر صحافي عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء الإسباني في العام الميلادي الجاري، عن أمله أن تكون الحكومة الكتالونية المقبلة قادرة على الحوار مع الكتالونيين ومع إسبانيا، ضمن إطار الشرعية والقانون، وقال إنه في حال وجود مرشح لرئاسة إقليم كتالونيا فإن جلسة التنصيب يجب أن تتم في غضون 10 أيام بعد تأسيس مكتب البرلمان.

وفي سياق متصل، اعتبر راخوي أن عام 2017 كان "صعباً للغاية"، وشهد لحظات توتر شديد لاسيما مع اجراء استفتاء غير شرعي في كتالونيا وإعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا في حالة استثنائية لا سابقة لها في تاريخ إسبانيا الديموقراطية.

وقال إنه من السخف التفكير برئاسة كتالونيا من خارج حدود إسبانيا، في إشارة إلى الرئيس المقال كارليس بويجديمونت الذي لوح إلى إمكانية قيادة الإقليم من العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يقيم منذ هربه عقب اعلان الاستقلال من جانب واحد.

وأضاف راخوي أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سينمو بواقع 3.1% في العام الجاري، أعرب في الوقت نفسه إلى ثقته باستمرار وتيرة النمو الإيجابي حتى 2020.