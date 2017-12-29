شرطة نيويورك تتدرب على إحباط أي "تفجير" محتمل ليلة رأس السنة

الشارفة 24 – رويترز:

قال جيمس ووترز، قائد قوة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك في مؤتمر صحافي، إن جهاز الشرطة في نيويورك، يقدم لضباطه تدريباً متخصصاً على إحباط أي محاولة تفجير انتحارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حين سيتدفق ما يصل إلى مليوني شخص على شوارع ساحة تايمز سكوير.

وأضاف، أن الشرطة ستستفيد من الدروس المستخلصة من الهجمات الإرهابية الثلاثة التي شهدتها المدينة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، بالإضافة إلى التحليل المستمر لكافة الهجمات على مستوى العالم.

وقال إن المشاركين في العملية الأمنية في ليلة رأس السنة سيتلقون نشرة تكتيكية وشريطاً مصوراً خاصا بالتدريب على مواجهة المفجرين الانتحاريين، وسيكون بإمكانهم اعتباراً من يوم الجمعة مراجعته على هواتف وفرتها لهم إدارة الشرطة.