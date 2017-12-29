أوكرانيا تتبادل أسرى مع الانفصاليين قبل العام الجديد

الشارقة 24 – رويترز:

أتمت أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا أكبر عملية مبادلة للأسرى منذ تفجر الصراع عام 2014، حيث أعاد الجانبان مئات الأسرى إلى ديارهم قبيل الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد عند الأرثوذكس.

وينص الاتفاق على أن تسلم كييف 306 أسرى للمتمردين وأن تتسلم 74 أسيراً في المقابل. واستقبل الأسرى العائدين الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو لدى وصولهم إلى مطار قرب مدينة أرتيميفسك في شرق البلاد.

وسادت فرحة عارمة أهالي الأسرى لدى استقبال ذويهم في المطار، فيما عبر العديد من الأسرى السابقين عن سعادتهم بعودتهم إلى أرض الوطن.

وقال أحد الأسرى السابقين "أشعر بسعادة بالغة لعودتي أخيراً إلى موطني، ولأنني سأتمكن من عناق أقاربي وأحبائي، أخيراً سأعانق إبني الصغير، لقد صليت من أجل عودتي إليه قبل العام الجديد".

ولقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم في الصراع الأوكراني، ولا تزال ترد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى بصورة شبه يومية، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في 2015.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فيكتور ميدفيدشوك ممثل أوكرانيا في محادثات السلام الجارية قوله، إن من المتوقع مبادلة مزيد من الأسرى في 2018، فيما قال جهاز أمن الدولة الأوكراني إن 103 أسرى لا يزالون في أيدي الانفصاليين.