مقتل 30 على الأقل في اشتباكات في جنوب السودان

الشارقة 24 – رويترز:

بعد أيام من سريانه، انهار اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان، إثر تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات رياك مشار النائب السابق وزعيم المتمردين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً.

وأدى القتال المتجدد إلى مقتل 12 جندياً حكومياً و11 مقاتلاً من المتمردين، بينما قتل سبعة مدنيين في تبادل لإطلاق النار، وفقاً لما ذكره نائب المتحدث باسم الجيش الكولونيل سانتو دوميك تشول في تصريحات صحافية.

وأضاف تشول: "إن المقاتلين المتمردين ينتهكون وقف إطلاق النار بمهاجمتهم مواقعنا في ولاية بيه".

ومن جانبه، قال متحدث باسم المعارضة المسلحة إن الجيش شن هجوما مضاداً على المتمردين.