مقتل 15 على الأقل في حريق بمدينة مومباي الهندية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت سلطات مدينة مومباي الهندية اليوم الجمعة، إن 15 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح بالغة، نتيجة حريق نشب في ساعة متأخرة الليلة الماضية في مبنى متعدد الطوابق وسط المدينة.

والتهم الحريق مجمع "كامالا ميلز" بوسط مومباي حوالي الساعة 0030 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي "1900 بتوقيت جرينتش".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحريق بدأ في الطابق العلوي ثم انتشر في المبنى في أقل من 30 دقيقة.

وقالت الشرطة، إن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلاً بمطعم في سطح المجمع.

وقال مسؤولون بمستشفيين في مومباي، إنهم استقبلوا 25 مصاباً ثم توفي 15 منهم.

ومجمع "كامالا ميلز" مجمع صناعي تم تجديده، ويحوي مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.