"الروهينجا" يواجهون "الدفتيريا" وسط نقص المسعفين ومضادات السموم

لاجئون من الروهينجا في مخيم للاجئين في كوكس بارزار في بنجلادش

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون، إن العاملين في مجال الصحة بمخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلادش يعانون من نقص المسعفين القادرين على إعطاء مضادات السموم للمصابين بمرض الدفتيريا الذي أودى بحياة نحو 25 شخصاً.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود، الوكالة الرئيسية التي تتعامل مع تفشي المرض البكتيري في المخيمات التي تؤوي الروهينجا، إنها عالجت أكثر من ألفي مريض في الأسابيع القليلة الماضية وتستقبل نحو 100 حالة جديدة يومياً.

وقالت كريستال فان ليوين، منسقة الأوضاع الطبية الطارئة لدى منظمة أطباء بلا حدود والموجودة حالياً في كوكس بازار حيث تقع مخيمات اللاجئين، إن المنظمة تمكنت من توفير مضادات السموم لنحو 12 مريضاً يومياً فقط بسبب نقص المسعفين المدربين.

وتصف منظمة الصحة العالمية الدفتيريا بأنه مرض شديد العدوى، ويتفشى على نطاق واسع ويمكن أن يتحول إلى وباء ويصل معدل الوفاة جراء الإصابة به إلى عشرة بالمئة.

ووصفت أطباء بلا حدود الدفتيريا بأنه مرض طواه النسيان منذ فترة طويلة في معظم أنحاء العالم بفضل زيادة معدل التطعيم.

وقالت كريستال فان ليوين، منسقة الأوضاع الطبية الطارئة لدى منظمة أطباء بلا حدود والموجودة حالياً في كوكس بازار حيث تقع مخيمات اللاجئين، إن المنظمة تمكنت من توفير مضادات السموم لنحو 12 مريضاً يومياً فقط بسبب نقص المسعفين المدربين.