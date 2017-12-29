حظر 4 سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

الشارقة 24 – وكالات:



فرض مجلس الأمن الدولي الخميس حظراً على أربع سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم، وذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.



وقالت مصادر دبلوماسية إن السفن الأربع هي "أول جي بونغ 6" و"رونغ را 2" و"سام جونغ 2" و"راي سونغ غانغ 1"، مشيرة إلى أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة، في إطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق الخميس تزويد الصين كوريا الشمالية بالنفط، معتبراً أن استمرار بكين في ذلك الأمر يحول دون وجود "حل ودي لمشكلة كوريا الشمالية"، وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بخيبة أمل كبيرة من سماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية، لن يكون هناك أبداً أي حل ودي لمشكلة كوريا الشمالية إذا استمر ذلك".