الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيداً للانتخابات 4 مارس

الشارقة 24 – د ب أ:



أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس، قراراً بحل البرلمان، بما يفتح الطريق أمام عملية تقود البلاد إلى أجراء انتخابات عامة مطلع العام المقبل.



وقال بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية إن ماتاريلا "وقع مرسوماً بحل مجلس الشيوخ ومجلس النواب."



ويأتي صدور المرسوم، بعد إجراء ماتاريلا مباحثات منفردة مع رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، ورئيس مجلسي الشيوخ والنواب.



وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الإيطالية عن إجراء الانتخابات العامة في الرابع من مارس المقبل، بعد اجتماع للحكومة قامت خلاله بتحديد الموعد.