الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الفلبين

الشارقة 24 – رويترز:

قالت خبيرتان بالأمم المتحدة إن مجتمعاً من السكان المسلمين الأصليين في جزيرة مينداناو بالفلبين يعانون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، قد تتزايد مع تمديد الرئيس رودريجو دوتيرتي العمل بالأحكام العرفية على الجزيرة.

وأيد البرلمان هذا الشهر بأغلبية ساحقة خطته لتمديد الأحكام العرفية هناك إلى العام القادم.

وقالت فيكتوريا تاولي-كوربوز مقررة حقوق الشعوب الأصلية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسيسيليا خيمينيز-داماري المقررة الخاصة بالنازحين داخلياً إن العمليات العسكرية أدت إلى تشريد الآلاف من شعب اللوماد ومقتل عدد منهم.

وقالت المقررتان في بيان مساء أمس الأربعاء: "إنهم يعانون انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بعض هذه الانتهاكات لا يمكن إصلاحها".