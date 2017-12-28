بوتين: انفجار المركز التجاري في سان بطرسبرج "هجوم إرهابي"

الشارقة 24 – رويترز:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: "إن الانفجار الذي هز متجراً في مدينة سان بطرسبرج، أمس الأربعاء، كان عملاً إرهابياً"، مضيفا أن على قوات الأمن المهددة أرواحهم من قبل المشتبه في كونهم إرهابيين أن يستخدموا سلاحهم للقتل إذا لزم الأمر.

وكان بوتين يتحدث في حفل بالكرملين لتكريم عسكريين روس خدموا في سوريا.

وقال بوتين للحضور مشيراً إلى الانفجار الذي أسفر عن إصابة 13 متسوقاً في فرع لسلسة متاجر بيركرستوك "تعلمون أن عملاً إرهابياً وقع أمس في سان بطرسبرج".

وفتحت السلطات تحقيقاً جنائياً في الانفجار الذي وقت مساء أمس الأربعاء، وقيل إنه نجم عن انفجار قنبلة بدائية الصنع محشوة بقطع معدنية.

وذكرت تقارير إعلامية أن القنبلة كانت مخبأة في خزينة يضع فيها المتسوقون متعلقاتهم.