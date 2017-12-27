ليبيا تعيد 142 مهاجراً جواً إلى غينيا

مهاجرون من غينيا ينزلون من طائرة نقلتهم من مدينة زوارة الليبية قبل ترحيلهم إلى غينيا

الشارقة 24 – رويترز:



قال مسؤولون، إن ليبيا أعادت 142 مهاجراً بشكل غير مشروع إلى غينيا بالطائرة اليوم الأربعاء، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، حيث تكثف عمليات الترحيل لتخفيف التكدس الشديد في مراكز الاحتجاز لديها.



وأعادت المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين الغينيين من مدينتين بالغرب إلى مدينة مصراتة حيث ركبوا طائرة في طريقها لكوناكري.



وزاد تدفق اللاجئين عبر ليبيا منذ 2014، وعبر أكثر من 600 ألف شخص وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لكن الانطلاق من ساحل ليبيا تراجع بشكل حاد في يوليو عندما بدأت الجماعات المسلحة في صبراتة منع القوارب من المغادرة.



وبعد اشتباكات في صبراتة غرب ليبيا في سبتمبر، تم اكتشاف آلاف المهاجرين المحتجزين قرب الساحل، وجرى نقلهم إلى مراكز احتجاز تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.