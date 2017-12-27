أميركا تعتزم خفض كبير على مساهمتها بميزانية الأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تعتزم إجراء خفض كبير في مساهمتها السنوية بميزانية الأمم المتحدة خلال العام المالي 2018 - 2019 اعتبرته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي "خطوة مهمة اتخذت على الطريق الصحيح".

وقالت هيلي، إن ذلك الاقتطاع التاريخي للأمم المتحدة بجانب العديد من الإجراءات الأخرى هدفها أن تكون المنظمة أكثر فعالية ومسؤولية.

يذكر أن قيمة مساهمات الولايات المتحدة الحالية في الأمم المتحدة تبلغ نحو 3.3 مليار دولار سنويا تعادل 22 بالمئة من إجمالي ميزانية المنظمة.