عقوبات أميركية على مسؤولين كوريين بسبب برنامج الصواريخ الباليستية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، في بيان فرض عقوبات على مسؤولين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية.

وقال البيان، إن الخزانة تستهدف قادة برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، كجزء من حملتنا لممارسة أقصى الضغوط لعزل كوريا الشمالية وصولاً إلى نزع الأسلحة النووية تماماً في شبه الجزيرة الكورية.

ورد اسم المسؤولين الجمعة، ضمن قائمة عقوبات جديدة أقرها مجلس الأمن الدولي تضمنت 15 مسؤولاً كوريا شمالياً هم مصرفيون بغالبيتهم.

ويفرض القرار حظراً على سفرهم وتجميداً للأصول التي يملكونها وحزمة العقوبات الجديدة هي الثالثة هذا العام على كوريا الشمالية، وترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الباليستي والنووي.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن "كيم جونغ سيك مسؤول رئيسي في برنامج تطوير الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية من بينها الجهود للتحول من الوقود السائل للصلب، وري بيونغ شول مسؤول رئيسي في تطوير الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات".