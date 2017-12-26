الرئاسة الروسية تؤكد شرعية الانتخابات الرئاسية رغم استبعاد "نافالني"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكدت الرئاسة الروسية الثلاثاء، شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس ،2018 بعد رفض ترشح اليكسي نافالني الذي يعد أبرز معارض للرئيس فلادمير بوتين، ودعا إلى مقاطعة الاقتراع.

ورد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، بأن عدم مشاركة أحد الراغبين في الترشح بسبب القانون، لا يمكن باي حال أن يمس من شرعية الانتخابات.

وأعلن نافالني (41 عاماً) وهو خبير قانون أجرى عدة تحقيقات حول فساد نخب روسية، مقاطعة الانتخابات حال صدور قرار اللجنة الانتخابية التي رفضت قبول ترشيحه بسبب حكم قضائي صادر بحقه قال المعارض إنه "مفبرك".

وندد الاتحاد الأوروبي، بقرار اللجنة الذي قال إنه يرخي بظلال شك جدية بشأن التعددية السياسية في روسيا وأفق انتخابات ديمقراطية العام المقبل.

وبالنظر إلى شعبية بوتين الذي يحكم البلاد منذ 18 عاماً، وغياب نافالني الذي تمكن من حشد آلاف المحتجين في الشوارع في الاشهر الأخيرة، يرى بعض المراقبين أن نسبة الامتناع ستكون عالية الأمر الذي قد يؤثر على مشروعية نتائج الاقتراع.

ورأى خبراء أن الهدف الرئيسي للكرملين بات تعبئة الناخبين في اقتراع يبدو معروف النتائج من الآن والحد من عمليات التزوير لتفادي حدوث تظاهرات كبيرة وانتقادات الغرب والمعارضة.