ليبيريا تجري جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة

الشارقة 24 – وكالات:

غداة عيد الميلاد الذي كانت أجواؤه أقل احتفالية هذه المرة عن الأعوام السابقة، بدأ الناخبون الليبيريون بالتوافد صباحاً إلى مراكز الاقتراع في مونروفيا، لانتخاب رئيس جديد في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية، يتنافس فيها نجم كرة القدم جورج ويا، ونائب الرئيسة المنتهية ولايتها جوزف بواكاي، بعد أسابيع من الخلافات إثر الاعتراض على نتائج الدورة الأولى من الاقتراع.

وبدأ المسؤولون عن الانتخابات الإعداد لاستقبال الناخبين في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، بل إن بعضهم قضوا ليلتهم في مراكز الاقتراع.

وتوافد بعض الناخبين على مراكز الاقتراع في ساعة مبكرة مثل سام لامي، معرباً عن شعوره وهو يشارك في العملية الانتخابية: "جئت لأدلي بصوتي في الجولة الثانية والعملية تسير بسلاسة هذا الصباح وآمل أن يسير كل شيء على ما يرام".

وكان مقررا أن تجري هذه الدورة الثانية في السابع من نوفمبر الماضي، لكن المحكمة العليا علقتها في اللحظة الأخيرة، حتى تنظر في طعن على نتائج الجولة الأولى قدمه المرشح الخاسر تشارلز برومسكين الذي حصل في الدورة الأولى على 9.6 % من الأصوات وحلّ ثالثاً.

ومن المرتقب أن تصدر النتائج الأولى في الأيام القليلة المقبلة.