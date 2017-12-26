روسيا تعلن عن إنتاج صواريخ أسرع من الصوت بـ 8 مرات

الشارقة 24 – وام:



أعلن مجمع الصناعات الحربية الروسي عن تصميم وإنتاج صاروخ أسرع من الصوت بثماني مرات، والذي أطلق عليه تسمية "تسيركون."



وقال أليكسي رحمانوف رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن، إن مجمع الصناعات الحربية الروسي أنتج صاروخ "تسيركون"، الذي يفوق سرعة الصوت بـ 8 مرات.



وأضاف أن "قيادة الأسطول الروسي قررت تسليح سفينة "الأميرال ناخيموف"، الذرية بصواريخ "تسيركون" الحديثة، والتي ستكون السفينة الحربية الروسية الأولى التي ستتسلح بهذه الصواريخ.



ويتميز صاروخ "تسيركون" بعدم حاجته إلى منصات خاصة وجديدة للإطلاق، حيث يمكن أطلاقه من نفس منصات صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة القابلة للتركيب على السفن والقاذفات، مما يقلل من كلفة إنتاجه، بالإضافة إلى فاعليته المؤثرة ودقة إصابة الهدف.